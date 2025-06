Funerale Yahya a 16 anni era arrivato a Bologna da Gaza per curare il tumore Troppo tardi

Un ricordo di speranza e sofferenza si è acceso oggi sotto le torri di Bologna, dove circa 200 persone si sono riunite per rendere omaggio a Yahya ElKhodary, il giovane palestinese di Gaza che, nonostante un coraggio straordinario e un cuore pieno di sogni, ci ha lasciati troppo presto. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante lottare con tutte le forze. Concludiamo questa riflessione lasciando spazio alla memoria e all’empatia.

Bologna, 21 giugno 2025 - Sono tantissime, circa 200, le persone riunite al funerale di Yahya ElKhodary, 16enne palestinese di Gaza, morto di tumore mercoledì notte, a poche settimane dall’arrivo a Bologna per potersi curare. Con la mamma e le due sorelline era arrivato sotto le Torri un mese fa in condizioni già molto gravi (era malato da un anno). Nonostante le cure ricevute al Sant’Orsola e all’hospice pediatrico Seràgnoli, non c’è stato nulla da fare. Un momento di grande tristezza, ma anche di denuncia pubblica. “Perché la storia di Yahya non venga strumentalizzata - spiegano gli amici del ragazzo e la comunità palestinese presente -, ma serva a denunciare il genocidio in corso, che ha portato alla distruzione di tutte le strutture ospedaliere, e del blocco israeliano, che non ha permesso l’entrata di medicinali e di materiali utili al trattamento”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Funerale Yahya, a 16 anni era arrivato a Bologna da Gaza per curare il tumore. “Troppo tardi”

In questa notizia si parla di: bologna - funerale - yahya - arrivato

Yahya ElKhodary, 16 anni, non è riuscito a sopravvivere. Era arrivato a Bologna in cerca di cure. Ma la mancanza di medicine e di cure a Gaza gli ha impedito di continuare a vivere. Questa mattina ci sarà il suo funerale al cimitero di Borgo Panigale. Vai su X

Funerale Yahya, a 16 anni era arrivato a Bologna da Gaza per curare il tumore. “Troppo tardi”; Gaza, 16enne arriva a Bologna per curare un tumore ma non ce la fa; “A Gaza feriti bambini che dovevano arrivare a Bologna”: apprensione in città.

Funerale Yahya, a 16 anni era arrivato a Bologna da Gaza per curare il tumore. “Troppo tardi” - Con la mamma e le due sorelline era arrivato sotto le Due Torri un mese fa già in condizioni molto gravi (era malato da un anno) e nonostante le cure ricevute al Sant’Orsola e all’Hospice Seràgnoli no ... Riporta ilrestodelcarlino.it

“A Gaza feriti bambini che dovevano arrivare a Bologna”: apprensione in città - Home » Territori » Emilia Romagna » Bologna » “A Gaza feriti bambini che dovevano arrivare a Bologna”: apprensione in città ... dire.it scrive