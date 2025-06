Fumo e fiamme a San Giovanni Teatino VIDEO

Una sera di paura a San Giovanni Teatino, dove un vasto incendio ha trasformato il cielo in un inferno di fumo e fiamme visibili a chilometri di distanza. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma le cause dell'incendio rimangono ancora ignote. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la pronta azione delle forze dell’ordine e la solidarietà della comunità . Restate aggiornati per scoprire come si evolverà questa vicenda.

Vasto incendio nella serata di venerdì 20 giugno a San Giovanni Teatino. Fumo e fiamme, visibili a diversi chilometri di distanza, hanno invaso San Giovanni Alta, fra la chiesa e il cimitero. Sul posto i vigili del fuoco hanno operato a lungo per spegnere il fuoco. Ignote al momento le cause. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Fumo e fiamme a San Giovanni Teatino [VIDEO]

