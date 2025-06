Frosinone terribile frontale sulla Casilina | quattro morti auto disintegrate

Una tragica notte si è consumata sulle porte di Frosinone, lungo la Casilina, lasciando dietro di sé una scena di devastazione e dolore. Quattro uomini hanno perso la vita in un frontale violentissimo tra un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes station wagon, auto disintegrate nell’impatto. Un incidente che rammenta quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e tragedia sulla strada. La comunità piange queste vite spezzate, e l’indagine prosegue per chiarire le cause.

Frosinone, 21 giugno 2025 - Terribile frontale nella notte alle porte di Frosinone, lungo la Casilina. Quattro persone, tutti uomini, hanno perso la vita nel forte schianto, tale che ha disintegrato le due vetture. La tregedia è avvenuta alle 2.30 della notte, quando un'Alfa Romeo 147 e una Mercedes station wagon si sono scontrate. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 di Frosinone e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto per alcune ore. Identificate due delle vittime, sono Gianni Fiacco di Torrice e Danilo Cantagallo di Frosinone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Frosinone, terribile frontale sulla Casilina: quattro morti, auto disintegrate

In questa notizia si parla di: frosinone - terribile - frontale - casilina

Frosinone, terribile frontale sulla Casilina: quattro morti, auto disintegrate; Frosinone, Terribile incidente nella notte. Quattro le vittime - Foto 1 di 4; Incidente Frosinone, scontro tra due auto: quattro giovani morti sulla variante Casilina.

Strage sulla strade a Frosinone, quattro giovani morti in uno scontro frontale sulla variante Casilina - Quattro giovani sono morti in un terribile incidenre avvenuto tra Frosinone e Torrice. Come scrive msn.com

Quattro morti a Frosinone in un tragico incidente frontale tra due auto, mezzi disintegrati sulla Casilina - FROSINONE È di quattro morti il bilancio dell'incidente stradale accaduto intorno alle 2. Si legge su informazione.it