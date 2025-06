Frosinone preso a sprangate per aver difeso la fidanzata | e' gravissimo

Una tranquilla mattina a Piazza Sant'Agostino si è trasformata in un dramma quando un giovane di 21 anni di Roccasecca è stato brutalmente aggredito per aver difeso la fidanzata. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, mette sotto i riflettori la crescente escalation di violenza e il rischio che tutti, soprattutto i più giovani, possano essere coinvolti in situazioni pericolose. La comunità è sconvolta: la sicurezza deve tornare prioritaria.

Sono gravissime le condizioni di un giovane di 21 anni, originario di Roccasecca, rimasto ferito in seguito a una violenta aggressione avvenuta questa mattina, intorno alle 8.30, nella centralissima Piazza Sant'Agostino ad Arce. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scaturita da un apprezzamento ritenuto offensivo rivolto, nella serata di ieri, alla fidanzata del ragazzo da parte di un coetaneo.

