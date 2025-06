Frosinone incidente stradale nella notte sulla via Casilina | quattro morti

Tragedia sulla via Casilina, alle porte di Frosinone: quattro vite spezzate in un grave incidente stradale avvenuto nella notte. Due auto, un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes, si sono scontrate violentemente, lasciando dietro di sé un dolore profondo nella comunità . Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi, le vittime non ce l’hanno fatta. La polizia stradale ha chiuso il tratto per indagare e fare luce su questa drammatica tragedia.

È di quattro morti il bilancio dell'incidente stradale accaduto intorno alle 2.30 della notte alle porte di Frosinone, lungo la Casilina. Le vittime sono quattro uomini che viaggiavano su due auto: un'Alfa Romeo 147 e una Mercedes. Risiedevano tra Frosinone e Torrice. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 di Frosinone e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto per alcune ore. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Frosinone, incidente stradale nella notte sulla via Casilina: quattro morti

In questa notizia si parla di: frosinone - stradale - quattro - incidente

Notte di sangue sulla Casilina, morti quattro giovani in un incidente stradale (foto); Frosinone, scontro frontale tra due auto nella notte: quattro morti; Frosinone, Terribile incidente nella notte. Quattro le vittime - Foto 1 di 4.

Frosinone, incidente stradale nella notte sulla via Casilina: quattro morti - Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 di Frosinone e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto per alcune ore. Segnala tg24.sky.it

Scontro nella notte a Frosinone sulla Casilina, quattro morti. Il luogo dell'incidente - È di quattro morti il bilancio dell'incidente stradale accaduto intorno alle 2. Secondo rainews.it