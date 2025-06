Frosinone incidente stradale lungo la Casilina | 4 morti

Tragedia lungo la via Casilina di Frosinone: quattro vite spezzate in un incidente che ha sconvolto la comunità. Quattro uomini, a bordo di un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes, hanno perso la vita in un drammatico scontro. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine, ma le speranze di salvarli si sono rapidamente spente. Un episodio che riaccende il senso di fragilità e l’importanza della guida responsabile.

A Frosinone quattro persone sono morte in un incidente stradale lungo la Casilina. Gli automobilisti, quattro uomini, viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo 147 e una Mercedes. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

