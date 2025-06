Frequentava alberghi di lusso senza pagare | a Noceto un ' buco' di 2.500 euro

Nel cuore del Modenese, un uomo di 47 anni, noto come il "re delle truffe alberghiere", è stato recentemente arrestato dai Carabinieri. Per anni, ha orchestrato un sofisticato sistema per soggiornare gratuitamente negli hotel di lusso, accumulando un debito di 2.500 euro senza mai pagare. La sua astuzia e ingegno sono stati infine svelati, lasciando un'importante lezione sulla sicurezza nel settore ricettivo.

Il re delle truffe negli alberghi è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri nel Modenese. L'uomo, un 47enne da anni nel mirino delle forze dell'ordine di tutto lo stivale per una serie di raggiri a danno di strutture ricettive di lusso, ha costruito un vero e proprio modello operativo.

