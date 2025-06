Frecce Tricolori tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo | orari e programma

Fermo si prepara a ospitare uno degli eventi più emozionanti dell’anno: le Frecce Tricolori sorvoleranno Porto San Giorgio e Lido di Fermo con acrobazie spettacolari. Alle 18, il cielo si riempirà di tricolori e adrenalina, un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di aeronautica e non solo. Ricordate, lo spettacolo obbliga a sospendere balneazione e navigazione tra le 15 e le 19, mentre seguiranno un ricco programma di eventi e sorprese.

Fermo, 21 giugno 2025 – Non si potrà mancare oggi alle 18, sulle coste tr a Porto San Giorgio e Lido di Fermo, dove i cieli saranno percorsi dalle formidabili acrobazie della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori che come ogni anno celebrano lo stato italiano. Lo spettacolo, preparato nella giornata di sabato 21, impedirà la balneazione e la navigazione nel pomeriggio tra le 15 e le 19, nel mentre però seguiranno una serie di dimostrazioni ed esibizioni. fabry63 Alla serata di presentazione hanno parlato il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, e quello di Fermo, Paolo Calcinaro sottolineando lo sforzo organizzativo e la grande occasione promozionale per il territorio; Paolo Pari invece, direttore della manifestazione, ha rimarcato come "lo sforzo per questa manifestazione di livello ha permesso di avere oltre 3 ore di evento".