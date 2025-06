Fratelli d’Italia Oderzo Stella Cancian è il nuovo coordinatore del circolo

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Oderzo si rinnova e guarda al futuro con entusiasmo, affidando il timone a Stella Cancian, eletta nuovo coordinatore comunale. Con un Direttivo forte e motivato, guidato da figure di spicco come l’On. Marina Marchetto Aliprandi, il circolo si prepara a rafforzare i valori e a portare avanti un progetto ambizioso per la comunità. È il momento di scrivere insieme una nuova pagina di impegno civile e politica.

Il Circolo di Fratelli d'Italia di Oderzo ha una nuova guida grazie a Stella Cancian, ufficialmente eletta a nuovo Coordinatore comunale. Al suo fianco un Direttivo composto da 11 membri: l'On. Marina Marchetto Aliprandi, Ambra Ceotto, Rosa Lorenzon, Mirco Baldo, Gianluigi Casagrande, Renzo Cia.

