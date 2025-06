Francis Kaufmann al vaglio l' ipotesi di duplice omicidio

Nel cuore di Roma, gli inquirenti stanno indagando su un inquietante caso che potrebbe coinvolgere Francis Kaufmann in un tragico duplice omicidio. L'ipotesi di aver tolto la vita sia ad Anastasia Trofimova, giovane compagna, sia alla loro piccola di meno di un anno, si fa sempre più concreta. I primi esiti degli accertamenti escludono overdose o avvelenamenti, ma il mistero resta fitto. La verità potrebbe emergere nelle prossime ore.

Francis Kaufmann potrebbe avere ucciso sia Anastasia Trofimova - la compagna 29enne che l'accompagnava nel suo soggiorno romano - che Andromeda, di neanche un anno di vita. Quella di duplice omicidio è l'ipotesi su cui si lavorano adesso gli inquirenti. Gli accertamenti sono ancora in corso: dai primi esiti dell'autopsia sul corpo della donna si è potuta escludere la morte per overdose o avvelenamento e non sembrano esserci nemmeno danni a livello cardiaco né emorragie. Per questo si fa strada l'ipotesi che Anastasia possa essere stata soffocata dall'uomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francis Kaufmann, al vaglio l'ipotesi di duplice omicidio

