Francesco Totti torna in tribunale la guerra col Comune per la dependance da 60 mq nella villa di famiglia | È abusiva

Francesco Totti torna davanti ai giudici: una battaglia legale lunga anni con il Comune di Roma per una dependance abusiva di 60 mq nella sua villa all’Axa. La querelle, iniziata nel 2016, riguarda un ripostiglio considerato illegittimo dal Comune, che ora si riapre al Consiglio di Stato. Un caso che mette in luce come anche le icone sportive possano trovarsi coinvolte in intricate questioni legali.

Si tratterebbe di 60 metri quadrati di dependance, un ripostiglio considerando gli spazi del solo giardino della villa di Francesco Totti. Ma tanto è bastato per scatenare una battaglia legale che va avanti dal 2016 tra il Comune di Roma e l’ex capitano giallorosso. Il Pupone, proprietario dell’intera maxi-abitazione all’Axa (30 vani per 460 metri quadrati totali), si ritrova ancora una volta davanti ai giudici. Il round al Consiglio di Stato. Il prossimo round di questa lunga disputa è fissato per l’8 luglio davanti al Consiglio di Stato. Il Comune di Roma ha presentato ricorso dopo la decisione del Tar del Lazio, che in precedenza aveva dato ragione all’ex calciatore. 🔗 Leggi su Open.online

