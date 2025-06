Francesco Rocca ad Agraria dopo l' incendio | Dalla Regione risorse importanti la tragedia sia occasione di rinascita

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha visitato i territori devastati dall’incendio alla facoltà di Agraria dell’Unitus, trasformando la tragedia in un’occasione di rinascita e rinvigorimento delle risorse regionali. Durante il sopralluogo, svolto a margine del convegno sulla medicina di precisione, Rocca ha sottolineato come questo evento possa diventare un punto di partenza per interventi innovativi e sostenibili, dimostrando che dalla distruzione può nascere una nuova speranza. La regione si impegna a sostenere con determinazione questa rinascita.

Incendio alla facoltà di Agraria dell'Unitus, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca visita i luoghi colpiti dal rogo del 4 giugno. Il sopralluogo a margine del convegno sulla medicina di precisione svoltosi ieri mattina, venerdì 20 giugno, nell'aula magna dell'università. "La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Francesco Rocca ad Agraria dopo l'incendio: "Dalla Regione risorse importanti, la tragedia sia occasione di rinascita"

In questa notizia si parla di: francesco - rocca - agraria - incendio

Club alpino italiano, il nuovo presidente regionale viene da Rocca ed è Francesco Casanova - Cambiamento ai vertici del Gruppo Regionale Emilia-Romagna del Club Alpino Italiano: il romagnolo Francesco Casanova, originario di Rocca San Casciano, è il nuovo presidente, succedendo a Massimo Bizzarri, il cui mandato non è stato rinnovato.

Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione relativa all’incendio che ha colpito la Facoltà di Agraria dell’UNITUS. Un pensiero di vicinanza al Rettore Stefano Ubertini, agli studenti, docenti, personale e a tutte le persone coinvolte. Un s Vai su Facebook

Francesco Rocca ad Agraria dopo l'incendio: Dalla Regione risorse importanti, la tragedia sia occasione di rinascita; Incendio all’Unitus, Rocca visita il dipartimento di agraria andato in fiamme | FOTO; Rocca a Viterbo: «Lavoreremo per la rinascita di Agraria».

Rocca a Viterbo visita la facoltà di agraria andata a fuoco - A margine del convegno che si è svolto questa mattina al rettorato dell'Università della Tuscia sulla medicina di precisione, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca, accompagnato dal rettor ... Scrive ansa.it

Sopralluogo di francesco rocca al dipartimento di agraria dell’università della Tuscia dopo l’incendio - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al rettore Stefano Ubertini e ad altre autorità, ha visitato il dipartimento di agraria dell’università della Tuscia per valutare i danni del ... Secondo gaeta.it