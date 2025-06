Francesco Paolantoni conferma | Abbiamo convinto Stefano De Martino a restare a Step

In un'anticipazione che fa discutere, Francesco Paolantoni conferma: Stefano De Martino resterà a Step, grazie ai nostri sforzi. La certezza arriverà il 27, quando la Rai ufficializzerà la sua decisione. Un tassello importante nel panorama televisivo italiano, che promette di regalare ancora tanti emozionanti momenti di intrattenimento. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Francesco Paolantoni conferma l'indiscrezione di Fanpage.it: "Stefano De Martino resta a Step, ci abbiamo messo del nostro per convincerlo. Il 27 aspettiamo l'ufficialità della Rai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: francesco - paolantoni - conferma - abbiamo

Audiscion su Rai 2 con Francesco Paolantoni, Gigi & Ross, Elisabetta Gregoraci e cast stellare - La serata di lunedì sarà illuminata dalla partecipazione straordinaria di Francesco Paolantoni in

Francesco Paolantoni conferma: Abbiamo convinto Stefano De Martino a restare a Step; Paola Cannatello, chi è la compagna di Francesco Paolantoni: “Tra alti e bassi abbiamo trovato un equilibrio”; “Siamo una coppia ma non ci definiamo. Io a Napoli, lui a Roma: abbiamo un equilibrio meraviglioso dopo….

Francesco Paolantoni conferma: “Abbiamo convinto Stefano De Martino a restare a Step” - it: "Stefano De Martino resta a Step, ci abbiamo messo del nostro per convincerlo ... Come scrive fanpage.it

Chi può batterci?, Marco Liorni porta un cast stellare per un finale col botto: da Paolantoni ad Amanda Lear - Ultima puntata per il gioco di Rai 1: in palio 65 mila euro e una finale che promette spettacolo, con Amanda Lear, Paolantoni, Friscia, Casalegno e Conticini. Scrive libero.it