Francesco Moser sul figlio Ignazio e la nuora Cecilia Rodriguez | Fanno una vita tutta loro

Francesco Moser, leggenda del ciclismo italiano, apre il suo cuore in un’intervista esclusiva svelando il rapporto con i figli e le scelte di Ignazio, recentemente sposato con Cecilia Rodriguez. Tra ricordi e affetto, l’ex campione riflette sulle strade che i figli hanno scelto di percorrere, lasciando spazio alla loro libertà. Un capitolo di vita familiare che ben racconta l’importanza di lasciar andare, pur mantenendo sempre un legame profondo...

Francesco Moser in una lunga intervista parla anche dei figli: Carlo, laureato alla Bocconi, e Ignazio, che con Cecilia Rodriguez si è sposato da poco e ha occupato tutte le prime pagine dei giornali di gossip. "Fanno una vita tutta loro", commenta l'ex ciclista, "Un po' mi dispiace, è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

