Francesco Moser e la nuova compagna Mara ex ciclista | Onestamente non ricordavo che faccia avesse

Francesco Moser, leggenda del ciclismo italiano, ha recentemente celebrato il suo 74° compleanno in compagnia della giovane Mara Mosole, ex ciclista nazionale e nuova compagna. La loro storia, nata dopo la separazione da Carla, aggiunge un tocco di sorpresa alla vita di uno degli sportivi più iconici d’Italia. Ma chi è davvero Mara e come si intrecciano le loro vite? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa sorprendente storia d’amore.

Francesco Moser ha festeggiato il suo 74simo compleanno con la nuova compagna Mara Mosole, di 17 anni più giovane, con cui sta assieme dopo essersi separato dalla moglie Carla: "Mara correva in Nazionale quando correvo io. Onestamente non ricordavo che faccia avesse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

