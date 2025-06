Francesco Benigno scatenato | Danno finanziamenti e premi solo ai comunisti sinistroidi E attacca Claudio Amendola

Francesco Benigno, noto attore di successo e recente partecipante all’Isola dei Famosi, scende in campo con una presa di posizione forte e senza mezze misure. Criticando apertamente il sistema dei finanziamenti nel cinema, accusa i “comunisti sinistroidi” di monopolizzare le risorse e favorire solo alcuni, attaccando anche Claudio Amendola. La sua denuncia svela un aspetto controverso e spesso nascosto dell’industria cinematografica italiana, sollevando un acceso dibattito sui fondi pubblici e le ingiustizie del settore.

Sui "fondi rossi" al mondo del cinema è intervenuto anche Francesco Benigno, l'attore di "Mery per Sempre", "Milano-Palermo solo andata", recente partecipante all 'Isola dei famosi. Benigno ha espresso la sua opinione contro il carrozzone rosso dei "comunisti sinistroidi" che spadroneggiano nel mondo del cinema. Francesco Benigno: "Finanziamenti solo ai comunisti sinistroidi". «Nel 19891990 ai David di Donatello – ha scritto Benigno nel suo post incendiario – tutti avrebbero voluto che venisse dato a me per la mia interpretazione in Mery per sempre, oppure al mio amico e collega Marco Leonardi per il film Nuovo Cinema Paradiso.