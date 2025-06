Francesco Bagnaia | Non soddisfatto al 100% ho fatto un errore al Correntaio

Francesco Bagnaia, sempre competitivo e determinato, ha sfiorato la pole al GP d’Italia al Mugello, conquistando la seconda posizione con grande grinta. Nonostante un errore al Correntaio, il Campione del Mondo si dimostra ancora una volta tra i protagonisti, chiudendo a soli 0.059 secondi dal leader Marc Marquez. La prestazione rafforza la sua ambizione di conquista nel Mondiale, ma Bagnaia non si accontenta: il suo obiettivo è migliorare ulteriormente e puntare alla vittoria.

Francesco Bagnaia ha centrato di un’incollautra la seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP d’Italia, nona tappa del Motomondiale 2025 in fase di svolgimento presso il circuito del Mugello. Buono squillo quello dell’ex Campione del Mondo, costretto a cedere il passo soltanto al compagno di squadra Marc Marquez. Nello specifico il ducatista ha raccolto un gap di 0.059 rispetto all’attuale leader della classifica piloti, il quale ha fermato il cronometro a 1:44.169. Prima fila anche per la Gresini di Alex Marquez, terzo a 0.083 davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo (Yamaha), quarto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Non soddisfatto al 100%, ho fatto un errore al Correntaio”

