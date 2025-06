Francesca Pascale a Storie di donne al bivio | l’amore per Berlusconi la politica i diritti civili

Francesca Pascale si apre come nunca nel programma “Storie di donne al bivio”, portando alla luce la sua esperienza tra amore, politica e diritti civili. Con sincerità e un tocco di ironia, rivela le sue battaglie e il suo nuovo impegno politico, offrendo uno sguardo autentico su un percorso fatto di sfide e passioni. Un’intervista imperdibile che invita a riflettere sul futuro e sui valori in cui crediamo. “Porterei con me Roberto...”

Francesca Pascale, ospite di Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio”, in onda martedì 24 giugno alle 21:30 su Rai 2, racconta senza filtri il suo passato, le battaglie civili e la sua nuova identità politica. Un’intervista intensa tra ironia, sentimenti e riflessioni sul futuro. “Su un’isola deserta? Vannacci, Pillon e Adinolfi. Ma poi li lascio lì”. Provocatoria e diretta, Pascale non risparmia nessuno: “Porterei con me Roberto Vannacci, Simone Pillon e Mario Adinolfi . ma poi li lascerei sull’isola. Tornerei solo con Michela Murgia e Samantha Cristoforetti, donne che ammiro profondamente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Francesca Pascale a “Storie di donne al bivio”: l’amore per Berlusconi, la politica, i diritti civili

In questa notizia si parla di: pascale - francesca - storie - donne

GialappaShow: nella sesta puntata Francesca Pascale affianca il Mago Forest - GialappaShow torna con la sesta puntata, dove Francesca Pascale affianca il Mago Forest. Tra risate e sorprese, il cast di ospiti include Willy Peyote, Alessandro Borghese, Carla Signoris ed Emanuela Folliero.

Ospite di Storie di donne al bivio, si racconta senza filtri: il primo bacio a Berlusconi, la gelosia, il legame con Marina e Piersilvio, la rottura con Paola Turci, la politica. “Sono e morirò berlusconiana. Fumo marijuana e non sono ipocrita. Sembrava che fossi il gr Vai su Facebook

Pascale 'attacca' Vannacci. Cosa ha detto a 'Storie di donne al bivio'; Francesca Pascale e la prima notte con Silvio Berlusconi: Mi guardò perplesso e disse: 'Potrei essere tuo nonno'; Francesca Pascale da Monica Setta: Porterei Vannacci sull'isola per lasciarlo lì. E su Berlusconi... Anticipazioni.

Francesca Pascale: “Ho amato Silvio più della mia vita. Ma non lo avrei mai sposato” - Ospite di Storie di donne al bivio, si racconta senza filtri: il primo bacio a Berlusconi, la gelosia, il legame con Marina e Piersilvio, la rottura con Paola ... Da huffingtonpost.it

Francesca Pascale e la prima notte con Silvio Berlusconi: “Mi guardò perplesso e disse: ‘Potrei essere tuo nonno'” - Fu lei a baciarlo per primo mentre guardavano insieme la televisione: " Gli dissi ‘ti desidero'. Riporta fanpage.it