Frana sulla via comunale di Cedri Via ai lavori di messa in sicurezza

Peccioli dà il via libera ai lavori di messa in sicurezza della frana sulla via comunale di Cedri, un intervento urgente per tutelare residenti e automobilisti. Dopo un iter rapido e una valutazione accurata, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire immediatamente, affidando a un team di professionisti la progettazione di un intervento risolutivo. La sicurezza della comunità è ora prioritaria e i lavori sono pronti a partire per ripristinare la normalità.

PECCIOLI C’è il via libero definitivo ai lavori con i quali l’amministrazione comunale di Peccioli metterà in sicurezza la frana lungo via comunale di Cedri in prossimità dell’incrocio con via comunale di Montelopio. Un intervento di somma urgenza, come riportato dal verbale dell’ufficio lavori pubblici comunale. E che ha richiesto, in tempi strettissimi, la redazione di un progetto di ripristino elaborato da un team di professionisti. Il movimento franoso, infatti, ha provocato un restringimento significativo della carreggiata, in un punto in località Montelopio che costituisce la via principale di collegamento con la frazione di Cedri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

