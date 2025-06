Frana di Boccassuolo nuovi fondi Per la viabilità altri 200mila euro

Dopo 82 giorni di attesa e di interventi in emergenza, la comunità di Boccassuolo riceve un nuovo impulso con lo stanziamento di 200mila euro da parte della Regione. Questi fondi rappresentano un passo decisivo per ripristinare la viabilità, gravemente compromessa dalla frana del Monte Cantiere, e ridare speranza agli abitanti di questa zona colpita. La strada verso il recupero e la ricostruzione continua, con determinazione e solidarietà.

Trascorsi 82 giorni dal distacco della frana che incombe sull’abitato di Boccassuolo di Palagano, si continua ad operare in emergenza e questo grazie alla Regione che ha stanziato ulteriori 200mila euro. Consentiranno di intervenire sui pesanti danni alla viabilità subite dagli abitanti a est del movimento franoso sceso dal Monte Cantiere, che hanno visto scomparire le quattro strade che li collegavano al cuore della frazione e a Palagano. Stanziate dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e assegnate al Comune si sommano ai 550mila euro messi finora in campo sempre dall’Agenzia e portano il contributo della Regione a 740mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frana di Boccassuolo, nuovi fondi. Per la viabilità altri 200mila euro

Frana di Boccassuolo, il rischio di una diga naturale sul torrente Dragone - Modena, 13 maggio 2025 – La frana di Boccassuolo desta preoccupazione per il possibile formarsi di una diga naturale sul torrente Dragone.

