Frana a Borca di Cadore droni e dinamite | ora l?allarme sarà automatico Il geologo | Qui si è costruito in zone a rischio

La frana a Borca di Cadore ha messo in allerta la sicurezza del territorio, ma grazie all'intervento di droni e dinamite, ora l'alarme SAR224 automatico e il monitoraggio del geologo garantiscono una sorveglianza più efficace. In questa operazione, sono stati utilizzati strumenti all’avanguardia per prevenire tragedie e salvaguardare le comunità. La sfida tra natura e tecnologia si gioca su fronti cruciali, dimostrando come l’innovazione possa fare la differenza.

Al terzo squillo di tromba, parte la carica di dinamite. Tre chili di esplosivo, un boato sordo, la nuvola di polvere: viene disintegrato così il primo dei sette massi ciclopici che.

