Frammenti video intervista | Facciamo elettronica rinascimentale sogniamo Bogotà e Pippo Franco – Musicultura 2025

La nostra video intervista a Frammenti, tra gli otto vincitori della XXXVI edizione di Musicultura, in scena allo Sferisterio di Macerata con il brano La pace: scopriamo insieme chi sono e la loro musica. Vi presentiamo la nostra video intervista a Frammenti, tra gli otto vincitori della XXXVI edizione di Musicultura, in scena allo Sferisterio di Macerata con il brano La pace. Il duo di Conegliano racconta come nasce la loro canzone, la loro musica che definiscono «elettronica rinascimentale», la forza di una narrazione musicale collettiva, il sogno di un viaggio a Bogotà e di un featuring con Pippo Franco. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu