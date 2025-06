Fra nostalgia ed analogia | la storia dell’Inter mundial

Mentre la Coppa del Mondo per club della FIFA si avvicina alle fasi più emozionanti, i tifosi più nostalgici rivivono con affetto i giorni d’oro dell’Inter ai Mondiali. La loro memoria si accende alla ricerca di ricordi indelebili, come quelli dell’Inter al Mundialito, un torneo nato per celebrare le squadre campioni mondiali e che ancora oggi incarna il sogno di un’epoca magica. Fra nostalgia e analogia, esploriamo la storia di quell’Inter “mundial”.

