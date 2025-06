FOTOGALLERY - Più di 5mila persone alle cene propiziatorie nei quartieri

Un mare di entusiasmo ha invaso la città ieri sera, con oltre 5.000 abitanti uniti in celebrazioni e tradizioni nei quattro quartieri. Tra brindisi, cori e balli, l’atmosfera è stata vibrante e coinvolgente, testimoniando il forte senso di comunità che rende unico il nostro territorio. A Porta Crucifera, i 1.600 commensali hanno assaporato lasagne e peposo, creando ricordi indimenticabili: e questa festa continua a vivere nel cuore di tutti.

Più di 5mila persone hanno partecipato ieri sera alle cene propiziatorie nei quattro quartieri. Atmosfera di grande entusiasmo in tutti gli angoli di città, tra brindisi, cori e balli fino alle ore piccole. A Porta Crucifera i 1.600 commensali hanno mangiato lasagne e peposo mentre poco distanti.

