FOTO Trofeo Shalom gol e tanta gente sugli spalti dell’Allegretto

L’atmosfera infuocata sugli spalti dell’Allegretto di Montesarchio racconta una storia di passione e dedizione. La 40ª edizione del Trofeo Shalom – Tabacchi Collarile Cup 2025 sta entusiasmando tifosi, atleti e appassionati, dimostrando come il calcio possa unire comunità e generazioni. Con una partecipazione record e un livello competitivo sempre più elevato, questa manifestazione promette emozioni indimenticabili. E il meglio deve ancora venire...

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue con entusiasmo e grande partecipazione di pubblico la 40ª edizione del Trofeo Shalom – Tabacchi Collarile Cup 2025, in corso di svolgimento presso lo stadio "Allegretto" di Montesarchio. La giornata di ieri ha fatto registrare una significativa affluenza sugli spalti, confermando l'interesse crescente verso un torneo che si sta distinguendo per l'organizzazione impeccabile e l'alto livello delle squadre partecipanti. Nella gara inaugurale, la Nazionale LND ha esordito con un roboante 8-0 ai danni del Giugliano Calcio, rimasto in dieci uomini per un'espulsione.

