FOTO Incendio in un capannone richiesto l’intervento dell’Arpac per il monitoraggio dell’aria

Una notte drammatica ad Angri, dove un vasto incendio ha devastato un capannone di circa 4000 m² dedicato alla vendita di computer e mercatino dell’usato. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, supportati da tecnologie avanzate come gli Aurobotti, ha permesso di contenere la situazione. Tuttavia, la struttura è collassata e l’incendio è sotto controllo, richiedendo ora il monitoraggio ambientale con il coinvolgimento dell’ARPA per garantire la sicurezza della comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grosso incendio questa notte ad Angri, in via Avagliana. Ad andare a fuoco un capannone di circa 4000 m² adibito ad ingrosso computer e mercatino dell’usato. Subiti dopo la mezzanotte i Vigili del Fuoco sono intervenuti con le squadre di Sarno, Nocera e Mercato San Severino, supportate da 3 abp (aurobotti) oltre una del Comando di Napoli e una da Benevento. Al momento la struttura è collassata e l’incendio è sotto controllo. Fatta richiesta d’intervento all’Arpac per i controlli di loro competenza. L'articolo FOTO Incendio in un capannone, richiesto l’intervento dell’Arpac per il monitoraggio dell’aria proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Incendio in un capannone, richiesto l’intervento dell’Arpac per il monitoraggio dell’aria

