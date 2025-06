Forum economico San Pietroburgo Putin avverte Zelensky | Russi e ucraini un unico popolo in questo senso tutta l’Ucraina è nostra

Al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Vladimir Putin invia un messaggio chiaro e decisivo, sottolineando l’unità tra russi e ucraini e le ambizioni di sicurezza nella regione di Kursk. Tra avvertimenti e strategie, il leader russo lascia intendere che nessuna minaccia passerà inosservata, mentre la tensione tra i due paesi si fa sempre più palpabile. In questo contesto, la geopolitica si infiamma, e il futuro dell’Est europeo resta incerto e da seguire attentamente.

Putin non esclude l’obiettivo Sumy per la creazione di una “fascia di sicurezza” di 12 km nella regione del Kursk, come anticipato dal Giornale d'Italia Al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Vladimir Putin lancia un messaggio potente e inequivocabile, avvertendo il presidente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it