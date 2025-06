Fortitudo finalmente Della Rosa Aradori saluti e tanta amarezza

La Fortitudo si apre a nuove sfide e cambia volto, tra addii e benvenuti che segnano il ritmo di una stagione in continua evoluzione. Mentre alcuni saluti lasciano un velo di amarezza, le novità portano entusiasmo e speranza. Con l’arrivo di Della Rosa, ex capitano di Pistoia, la squadra si rafforza, pronta a scrivere un nuovo capitolo. La stagione promette emozioni: scopriamo insieme cosa riserva il futuro per la nostra amata Fortitudo.

C’è chi arriva e c’è chi saluta. E’ una Fortitudo a porte girevoli nel primo giorno quella che affronta il primo giorno d’estate tra novitĂ in arrivo e saluti togliendosi qualche sassolino di tasca. Iniziamo da chi arriva. La Fortitudo cala il tris. Sarto, Benvenuti e adesso Della Rosa. Gianluca Della Rosa, ex capitano di Pistoia, squadra nella quale è nato e cresciuto, è un nuovo giocatore della Fortitudo. Nato a Pistoia il 20 agosto 1996, playmaker di 180 centimetri, Della Rosa è stato l’autentica bandiera del club toscano di cui ha vestito la canotta per otto stagioni consecutive dal 2017 a oggi, e diventando il capitano dei biancorossi dal 2019. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo, finalmente Della Rosa. Aradori, saluti e tanta amarezza

