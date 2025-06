Forse George Lucas aveva ragione a non voler più mostrare la versione originale di Star Wars

Forse George Lucas aveva ragione a non voler mostrare la versione originale di Star Wars. Una proiezione recente al BFI di Londra di una copia del 1977 ha riacceso il dibattito sulle modifiche apportate dal regista nel tempo. Come nel film Mank di David Fincher, dove il produttore Louis B. Mayer riflette sulle impressioni che il cinema lascia, anche questa vicenda ci invita a riconsiderare l'autenticità delle opere amate e il valore delle versioni originali.

Una recente proiezione di una copia originale di Guerre Stellari del 1977 tenutasi al BFI di Londra ha riacceso la questione delle modifiche fatte dal regista ai suoi film. C'è un passaggio nel mai troppo celebrato Mank di David Fincher che è perfetto per descrivere l'essenza dell'esperienza cinematografica, sia in senso generale che nello specifico di quello che stiamo per dire su Star Wars. È quello in cui il produttore Louis B. Meyer ed Herman Mankiewicz camminano fra le vie in mezzo ai teatri di posa e il primo descrive così il mondo della settima arte: "This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory.