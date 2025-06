Formazioni confermate mentre Stansfield fa annuire davanti

Mentre Stansfield annuisce concentrato, l'Inghilterra Under 21 si prepara a sfidare la Spagna in una sfida cruciale a Trnava. Dopo un percorso incerto nel girone, i giovani inglesi devono dimostrare il loro valore e superare gli ostacoli per avanzare ai quarti di finale. La formazione di Lee Carsley è chiamata a fare la differenza: la partita potrebbe essere il punto di svolta della loro stagione. Riusciranno a sorprendere e scrivere un nuovo capitolo?

2025-06-21 20:17:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Inghilterra under 21 deve ancora impressionare davvero in Slovacchia e andare al pareggio dei quarti di finale di stasera con la Spagna Under 21 a Trnava come perdenti. Gli uomini di Lee Carsley sono passati dal gruppo B grazie a una vittoria per 3-1 sulla Cechia, un pareggio per 0-0 con la Slovenia e una sconfitta per 2-1 in Germania. Carsley deve ancora decidere una formazione che sembra adattarsi ai giovani leoni con la mancanza di un numero nove di qualità , il che significa che ha dovuto utilizzare artisti del calibro di Jonathan Rowe e Omari Hutchinson in posizioni non familiari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com