Forlì intesa possibile con Pietro Aradori Super rinforzo dalla panchina per Martino

Forlì punta decisamente su Pietro Aradori per rafforzare la sua squadra. Dopo aver visto partire Marco Mollura e Federico Zampini, la società non si ferma e mira a un colpo di livello con il veterano, che potrebbe portare esperienza e leadership dalla panchina. Una mossa strategica per sostenere Martino e rinvigorire il roster, dimostrando che Forlì non si arrende e ha intenzione di competere ancora più forte in questa stagione.

Forlì punta forte su Pietro Aradori. La Pallacanestro 2.015 ha perso Marco Mollura, che in poche ore ha dato l'addio a Trapani per scegliere la migliore offerta di Scafati. E anche Federico Zampini è uscito dal contratto con Cremona per firmare con Verona (offerta notevolmente più alta rispetto a quella del club forlivese). E allora la società cambia obiettivo, cercando di ingaggiare il veterano (196 centrimetri, 37 anni il prossimo 9 dicembre) che cinque giorni fa ha interrotto il rapporto professionale con la Fortitudo dopo sei stagioni insieme. Aradori, compatibilmente con la sua richiesta economica, rientrerebbe alla perfezione nella figura di veterano apprezzato da coach Martino: esperto (ha 154 presenze in Nazionale) ma ancora capace di scrivere pagine rilevanti nel corso di una partita.

