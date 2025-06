Fondi Pnrr per contrasto al caporalato persi 4 milioni di euro

Una speranza sfumata per Latina: i fondi PNRR destinati al contrasto al caporalato sono evaporati, con una perdita di 4,3 milioni di euro. La causa? immobili non utilizzabili e tempi troppo lunghi per l’adeguamento necessari a rispettare le scadenze. Una battuta d’arresto che evidenzia le sfide della gestione europea dei fondi e la necessità di interventi più rapidi ed efficaci.

Gli immobili non erano utilizzabili e il Comune di Latina perde i 4,3 milioni di euro di fondi Pnrr destinati al contrasto al caporalato: troppo lunghi i tempi per un eventuale adeguamento e certificazione, che avrebbero fatto sforare i termini delle scadenze Pnrr, ovvero il collaudo dei lavori.

