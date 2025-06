Fondi per strade e ferrovie Provincia più connessa

Gli Stati Generali delle infrastrutture a Gallarate hanno acceso i riflettori su un futuro più connesso e sostenibile per la provincia di Varese. Con la partecipazione del governatore Attilio Fontana e l’assistenza dell’assessore Claudia Maria Terzi, si è aperto un dialogo importante su progetti e finanziamenti fondamentali. La Regione ha investito negli ultimi anni ingenti risorse per migliorare strade e ferrovie, aprendo nuove opportunità di sviluppo e mobilità.

Si sono svolti a Gallarate al MaGa gli Stati Generali delle infrastrutture in provincia di Varese con la partecipazione del governatore Attilio Fontana. A coordinare i lavori l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, che ha promosso l'incontro con gli enti del territorio per fare il punto su progetti e finanziamenti. La Regione per le infrastrutture in provincia di Varese ha investito negli ultimi anni circa 270 milioni di euro, a cui si aggiunge l'impegno messo in campo per convogliare i finanziamenti di derivazione statale ed europea: complessivamente le risorse per le opere infrastrutturali ammontano a 1,3 miliardi di euro.

