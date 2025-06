Fondi per le attività no food | Partiremo dal centro storico poi via a quartieri e frazoni

Sei pronto a dare nuova vita al centro storico? Grazie ai fondi straordinari a fondo perduto, il Comune sostiene l’apertura di attività commerciali non alimentari, partendo dal cuore della città e ampliandosi verso quartieri e frazioni. Con un investimento totale di 75mila euro nel triennio, questa iniziativa offre un’opportunità unica per innovare e rinvigorire il tessuto commerciale locale. Scopri come partecipare e trasforma le tue idee in realtà!

Contributi straordinari, a fondo perduto, per l’apertura di nuove attività commerciali, ma non alimentari, in centro storico: il progetto entra nel vivo. E’ stato infatti pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso pubblico per l’erogazione delle risorse. La programmazione della misura prevede un arco temporale triennale e un totale di fondi pari a 75mila euro nel triennio. Nel dettaglio, per il primo anno si tratta di 25mila euro a coloro che investiranno nell’area del centro storico aprendo una nuova attività commerciale non alimentare entro il 31 dicembre prossimo. Poi nel 2026 si procederà con un sostegno di 25mila euro per le nuove aperture nei quartieri e nel 2027 con un ulteriore sostegno di 25mila euro per le nuove attività che sorgeranno nelle frazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondi per le attività no food: "Partiremo dal centro storico, poi via a quartieri e frazoni"

