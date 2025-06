Fondi Covid con il trucco False fatture per i ristori Scatta il maxi sequestro

La frode ai fondi COVID, evidenziata da false fatture e un fiume di risorse pubbliche dirottate, si scontra con la legge: la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre trecentomila euro a un imprenditore, svelando un inganno che sfruttava la pandemia. A cinque anni di distanza, il caso si riapre, ricordando come le regole siano fatte per chi le rispetta e non per chi tenta di aggirarle.

Fatturato ‘gonfiato’ per dimostrare una contrazione dei guadagni e ottenere ristori nel periodo della pandemia. Secondo la guardia di finanza, quel trucchetto aveva permesso al titolare di un’azienda di commercio all’ingrosso di carni di incassare indebitamente contributi per oltre trecentomila euro. Somma della quale ora, a cinque anni dai fatti, gli viene chiesto conto. Nei giorni scorsi, infatti, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale, al termine di una serie di perquisizioni hanno eseguito un sequestro preventivo da 300mila euro a carico dell’azienda con sede in cittĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Fondi Covid con il trucco. False fatture per i ristori. Scatta il maxi sequestro

In questa notizia si parla di: sequestro - ristori - fondi - covid

Fondi Covid con il trucco. False fatture per i ristori. Scatta il maxi sequestro; Frode sui “fondi Covid”, sequestrati 300mila euro a una società di Ferrara; Ferrara, sequestrati 300mila euro per indebita percezione di fondi Covid.

Torre Annunziata, fondi per l'emergenza Covid incassati tramite ville per cerimonie: sequestro beni - Fondi per l'emergenza Covid incassati tramite società che gestiscono ville per cerimonie senza averne i requisiti, scatta il sequestro in provincia di Napoli. msn.com scrive

Avellino, truffa sui ristori Covid scatta un altro arresto - dai quattro soggetti destinatari delle misure cautelari personali e di un sequestro preventivo per ... Da ilmattino.it