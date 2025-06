Follia alla finale degli Allievi Rissa tra allenatore e dirigenti Partita sospesa salta la premiazione

Una scena di pura follia ha scosso lo stadio comunale Gino Bozzi durante la finale degli Allievi under 17: un’escalation di tensione tra allenatori e dirigenti ha portato alla sospensione della partita e all’interruzione della premiazione. Un episodio che mette in discussione i valori dello sport e la crescita dei giovani calciatori. Una serata da dimenticare, ma che ci invita a riflettere sull’importanza del rispetto e della compostezza nel calcio.

di Pietro Mecarozzi e Francesco Querusti Una scena alla quale nessuno vorrebbe assistere durante una partita di calcio. Soprattutto se nel rettangolo verde ci sono ventidue ragazzi che oltre allo sport sono lì per imparare disciplina e rispetto. Giovedì sera, allo stadio comunale Gino Bozzi, durante gli ultimi minuti della finale Coppa Toscana Allievi under 17 tra Pontassieve e Fratres Perignano, è andata in scena una rissa che ha costretto il direttore di gara a sospendere la partita. Secondo le prime ricostruzioni, a fare da detonatore un screzio verbale tra la panchina del Perignano e l’allenatore del Pontassieve, che a cinque minuti dal triplice fischio, con la sua squadra sotto per 3 a 1, è stato espulso e stava uscendo dal campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Follia alla finale degli Allievi. Rissa tra allenatore e dirigenti. Partita sospesa, salta la premiazione

In questa notizia si parla di: partita - finale - allievi - rissa

Milan-Bologna 0-0, finale di Coppa Italia all’Olimpico – La partita in diretta - Oggi, 14 maggio, lo stadio Olimpico di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Dopo l'ultimo incontro in campionato, terminato 3-1 a favore dei rossoneri, le due squadre tornano in campo per contendersi il prestigioso trofeo.

Follia alla finale degli Allievi. Rissa tra allenatore e dirigenti. Partita sospesa, salta la premiazione; Rissa tra genitori durante la finale U16 a Napoli: genitori “in ostaggio”, intervengono i Carabinieri - VIDEO; Parapiglia al torneo di calcio Allievi, ferito un dirigente ma le versioni divergono.

Follia alla finale degli Allievi. Rissa tra allenatore e dirigenti. Partita sospesa, salta la premiazione - Pugni e botte tra i membri degli staff del Pontassieve e della Fratres Perignano allo stadio Gino Bozzi. Scrive ilrestodelcarlino.it

La finale del torneo giovanile finisce in rissa. Botte tra dirigenti, in due in ospedale - E’ successo nei minuti finali della sfida tra Pontassieve e Perignano, valevole per la finale della Coppa Toscana Under 17. Secondo msn.com