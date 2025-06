Folla al funerale di Morgana Ciandri | Il tuo sorriso brillerà in eterno Ciao Morghi per sempre con noi

Un dolore profondo ha unito ieri la comunità di Terricciola nel ricordo di Morgana Ciandri, la giovane di soli 24 anni tragicamente scomparsa. Centinaia di amici e conoscenti si sono stretti in un abbraccio collettivo, lasciando uno striscione che recita: “Il tuo sorriso brillerà in eterno. Ciao Morghi, per sempre con noi”. Un commovente addio a una vita spezzata troppo presto, simbolo di affetto e vicinanza.

di Gabriele Nuti TERRICCIOLA "Il tuo sorriso brillerà in eterno. Ciao Morghi, per sempre con noi". Un grande striscione appeso a un muro di Terricciola è il saluto delle centinaia di amici e amiche, conoscenti, compaesani, a Morgana Ciandri, la ventiquattrenne di Morrona morta mercoledì mattina a mezzogiorno e mezzo, sbalzata dall'auto finita fuori strada su una semicurva in via del Pino, ad Aia Bianca, quando mancavano poche centinaia di metri dall'arrivo a casa. Morgana è stata salutata ieri pomeriggio alle 17,30 da centinaia di persone. Stracolma la chiesa parrocchiale di San Donato, nel pieno centro storico di Terricciola.

