Folgorato mentre esegue dei lavori | morto un operaio di 60 anni a Ficarazzi

Un tragico incidente scuote Ficarazzi, dove Giovanni Sanfilippo, un operaio di 60 anni, è stato trovato senza vita vicino a una cabina di media tensione. Probabilmente vittima di una folgorazione durante lavori di muratura, questa tragedia mette in luce i rischi nascosti nel quotidiano lavoro. La comunità si stringe attorno ai familiari, mentre le indagini cercano di far luce sulle circostanze di questo ennesimo incidente sul lavoro, evidenziando l’importanza della sicurezza in ogni attività.

Un operaio di 60 anni, Giovanni Sanfilippo, è stato trovato morto vicino a una cabina di media tensione in via Mercè a Ficarazzi, probabilmente vittima di un incidente sul lavoro: da una prima verifica sembra che l’uomo sia rimasto folgorato. L’operaio stava realizzando lavori di muratura per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Folgorato mentre esegue dei lavori: morto un operaio di 60 anni a Ficarazzi

