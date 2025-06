Foggia il vicesindaco di un paese rinuncia a un mese di stipendio per far andare i bambini al mare

In un gesto di generosità e dedizione, il vicesindaco di Serracapriola, Michele Leombruno, ha rinunciato a un mese di stipendio per garantire ai bambini del paese un'estate indimenticabile al mare. La sua scelta solidale ha permesso di superare le risorse disponibili, dimostrando che, con un cuore grande, si possono fare davvero la differenza. Un esempio di amministrazione attenta ai bisogni dei più piccoli, capace di ispirare comunità intere.

La colonia estiva di Serracapriola ha registrato più adesioni di quelle finanziate: così Michele Leombruno, vicesindaco reggente, ha rinunciato allo stipendio di un mese per coprire tutte le spese mancanti.

