Flamengo-Chelsea 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale

Tra bonus e malus, ecco i sei giocatori che hanno conquistato la migliore e peggiore fantamedia nel match valido per il gruppo D. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Flamengo-Chelsea, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale

In questa notizia si parla di: flamengo - chelsea - flop - fantacampionato

Il Flamengo non sbaglia e aggancia il Chelsea: Esperance regolato - Il Flamengo non sbaglia e aggancia il Chelsea, consolidando la sua posizione nel gruppo D del Mondiale per Club.

Flamengo-Chelsea, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale; Flamengo - Chelsea: diretta live Coppa del Mondo per Club Calcio 20/06/2025; Flamengo-Esperance, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale.

Chelsea, che flop! Il Flamengo rimonta e sigla il tris: a segno anche l'ex Juve Danilo - Continuano a sorprendere le formazioni brasiliane e questa volta c'è il timbro del Flamengo sul successo nella fase a gironi al Mondiale per Club: battuto 3- Da informazione.it

Diretta/ Flamengo Chelsea (risultato finale 3-1): spettacolo brasiliano! Mondiale per Club 2025 - Diretta Flamengo Chelsea streaming video tv: ne girone D del Mondiale per Club 2025 le due squadre si giocano stasera il primo posto. Scrive ilsussidiario.net