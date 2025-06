Flaiani lancia la sfida ad Ameli | | Sono a disposizione del partito

Sul palco dei Filarmonici, Angelo Flaiani ha lanciato una sfida al suo avversario Francesco Ameli, dichiarando di essere pronto a mettere tutte le sue energie al servizio del Partito Democratico. La domanda ora è: chi, tra i due, entrerà nella lista del Pd per sostenere Matteo Ricci nelle imminenti Regionali di settembre? La partita è aperta e il futuro politico della regione potrebbe cambiare proprio da questa scelta cruciale.

La sfida è stata lanciata, dal palco del Filarmonici, davanti a oltre 300 persone. Ora spetterà al Partito Democratico raccoglierla e trovare una soluzione. Al più presto, però. Angelo Flaiani o Francesco Ameli? Chi dei due comparirà nella lista del Pd, a sostegno del candidato governatore Matteo Ricci, per le prossime Regionali di settembre? L’ex sindaco di Folignano, attuale vice del primo cittadino Matteo Terrani, mercoledì scorso ha chiamato a raccolta i suoi sostenitori. O, meglio, più di 300 persone hanno deciso di partecipare all’incontro ‘Le Marche che vogliamo’, andato in scena appunto al Filarmonici, per sostenere proprio l’eventuale candidatura di Flaiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Flaiani lancia la sfida ad Ameli:: "Sono a disposizione del partito"

