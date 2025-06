Fiumicino al via Notti d’Estate Eventi Associazioni tra cultura tradizione e bellezza

Fiumicino si trasforma in un palcoscenico di magia e tradizione con l'inizio di “Notti d’Estate Eventi Associazioni”. Un’occasione unica per scoprire la bellezza, la cultura e i sapori autentici della nostra terra, grazie a un calendario di eventi che coinvolge tutta la comunità locale. Prepariamoci a vivere un’estate indimenticabile, dove ogni sera racconta una storia fatta di passione, storia e convivialità. È il momento di immergersi nell’anima di Fiumicino!

Fiumicino, 21 giugno 2025 – Con l’arrivo dell’estate, la Città di Fiumicino è pronta ad accogliere cittadini e visitatori per una stagione ricca di eventi, colori, suoni e sapori che raccontano l’identità locale. Parte ufficialmente il cartellon e “Notti d’Estate Eventi Associazioni”, un fitto programma di appuntamenti che anima tutto il territorio comunale e che vede come protagoniste le Associazioni locali, le Pro Loco e numerose realtà del tessuto culturale e sociale cittadino. “Da mesi le Associazioni sono al lavoro per offrire un’estate indimenticabile – dichiara l’Assessore alla Cultura e al Turismo Federica Poggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it