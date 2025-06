Fischi al Mugello per Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint Davide Tardozzi | State zitti È rosso | Il video

Al Mugello, l'entusiasmo per Marc Marquez è palpabile, ma non sono mancati i fischi dei presenti dopo la vittoria nella sprint. I tifosi italiani, appassionati e divisi, hanno espresso il loro dissenso con un fragoroso "zitti" mentre il campione celebrava il ottavo successo stagionale. Una scena che sottolinea quanto le emozioni siano intense in questo storico circuito. La passione d'altronde, si sa, è il motore di ogni grande gara.

Per Marc Marquez il Gran Premio d'Italia al Mugello è iniziato nel migliore dei modi con la 100esima pole position e l'ottavo successo stagionale nelle Sprint. Oggi, sabato 21 giugno, però il nove volte campione del mondo, prima della premiazione per il successo nella mini-gara sul tracciato.

