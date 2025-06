Firenze visitatore degli Uffizi inciampa e squarcia quadro del ‘700

A Firenze, un visitatore degli Uffizi ha causato involontariamente un danno al patrimonio artistico, inciampando e squarciando un prezioso quadro del XVIII secolo. Contrariamente alle notizie diffuse dai media italiani, l’uomo non si stava scattando un selfie, ma il fatto evidenzia quanto sia delicato custodire e rispettare le meraviglie dell’arte. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza della tutela culturale e sulla responsabilità di ogni visitatore.

Contrariamente a quanto detto dai media italiani, il 40enne che ha provocato il danno non è inciampato mentre si stava mettendo in posa per un selfie.

