firenze turista danneggia un quadro per farso un selfie

A Firenze, un turista degli Uffizi rischia di cancellare un capolavoro del '700 per un selfie. Nel tentativo di immortalarsi davanti a un dipinto di Anton Domenico Gabbiani, si verifica un incidente che mette a repentaglio la preziosa opera. Un episodio che riaccende il dibattito sulla tutela dei tesori artistici e sulla responsabilità di chi visita i musei più celebri al mondo. La domanda è: come evitare che la passione per la fotografia danneggi il patrimonio culturale?

Il momento in cui il visitatore degli Uffizi danneggia un quadro del '700 ('Ritratto di Ferdinando de' Medici gran principe di Toscana' di Anton Domenico Gabbiani).

