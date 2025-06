Firenze | per farsi selfie agli Uffizi urta e danneggia tela del ‘700

Una giornata di turismo a Firenze si trasforma in un episodio che mette in luce l’importanza del rispetto e della cautela nei musei. Questa mattina, un visitatore agli Uffizi ha accidentalmente urtato e danneggiato un antico dipinto del ‘700 mentre cercava il selfie perfetto. La fragilità dell’arte e la necessità di preservarla sono al centro di questa vicenda, che ricorda quanto ogni gesto conti per tutelare il patrimonio culturale mondiale.

Firenze, 21 giu. (LaPresse) – Un lieve danno a una tela esposta agli Uffizi di Firenze è stata provocata questa mattina da un visitatore, che avrebbe urtato involontariamente il dipinto mentre indietreggiava per farsi un selfie. La tela, un dipinto del ‘700, ‘Ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana’, di Anton Domenico Gabbiani, ha riportato lievi danni ed è già stata rimossa per l’intervento di risistemazione. Per il visitatore, che è stato identificato, potrebbe scattare una denuncia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze: per farsi selfie agli Uffizi urta e danneggia tela del ‘700

