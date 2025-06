Firenze per fare selfie urta quadro agli Uffizi | lievi danni alla tela

Durante una visita agli Uffizi a Firenze, un turista ha urtato accidentalmente un quadro del '700, causando lievi danni alla preziosa tela "Ritratto di Ferdinando de' Medici" di Anton Domenico Gabbiani. Un episodio che sottolinea l’importanza di rispettare i capolavori d’arte e di ammirarli con consapevolezza, preservando la loro bellezza per le future generazioni. La cultura merita attenzione e cura, sempre.

Il quadro danneggiato è un dipinto del '700, il "Ritratto di Ferdinando de' Medici gran principe di Toscana" di Anton Domenico Gabbiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, per fare selfie urta quadro agli Uffizi: lievi danni alla tela

