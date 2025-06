Firenze per fare selfie urta quadro agli Uffizi | danni alla tela

A Firenze, un gesto poco attento di un appassionato di selfie ha causato danni a un prezioso quadro del '700 negli Uffizi. Il "Ritratto di Ferdinando de' Medici" di Anton Domenico Gabbiani, simbolo di storia e arte toscana, è stato accidentalmente urtato, sollevando preoccupazioni sulla tutela delle opere d’arte di fronte alla crescente popolarità dei social e delle foto personali. La preservazione del patrimonio culturale richiede attenzione e rispetto da parte di tutti.

