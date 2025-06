Firenze | incidente tramvia-auto in piazza Batoni Feriti tre passeggeri della macchina Due sono minori

Un incidente scuote Piazza Batoni a Firenze: una collisione tra tramvia e auto ha coinvolto tre persone, di cui due minori, lasciando la città sotto shock. I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti immediatamente per prestare soccorso, mentre la linea della tramvia è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di rilievo e rimozione. La città si stringe intorno alle vittime in attesa di chiarimenti e aggiornamenti.

A seguito dello scontro è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 per il soccorso a tre passeggeri dell'auto, due dei quali minori. La linea della tramvia è stata interrotta in quel tratto per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

