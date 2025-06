Firenze incidente tra suv e tramvia Paura per i bimbi a bordo del mezzo

Un grave incidente scuote Firenze nel cuore dell’Isolotto: un SUV e una tramvia si sono scontrati in modo violento in piazza Batoni, generando paura tra i residenti e preoccupazione per i bambini coinvolti. La scena, che ha visto anche la presenza del consigliere Draghi, ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza stradale in città. E mentre le indagini continuano, la comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, auspicando un pronto riscontro e misure più efficaci.

Firenze, 21 giugno 2025 – Brutto incidente tra tramvia a auto in piazza Batoni, a Firenze, nel quartiere dell’Isolotto alle 13,20. Un suv bianco con a bordo una famiglia, attraversando i binari all’incrocio semaforico, ha urtato contro la T1 diretta a Scandicci. Sul luogo si trovava a transitare il consigliere comunale di FdI Alessandro Draghi: «I due bambini a bordo dell’auto forse si sono fatti male: sono stati presi in carico dal 118 – spiega in diretta il consigliere – Il padre sta benino anche se è lievemente ferito, e anche la conducente di Gest sembrerebbe incolume». Sul luogo sono intervenute due ambulanze e la polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, incidente tra suv e tramvia. Paura per i bimbi a bordo del mezzo

In questa notizia si parla di: firenze - bordo - incidente - tramvia

La vittima è Valentina Tolomei. L'incidente mortale nella notte a Capannori, in via Romana: la ragazza trascinata sulla strada mentre era a bordo del suo motorino Vai su Facebook

Firenze, incidente tra suv e tramvia. Paura per i bimbi a bordo del mezzo; Incidente tra tramvia e auto a Firenze in viale Rosselli, due feriti e traffico in tilt dopo lo scontro; Scontro tra un’auto e un tram a Firenze, due feriti e traffico in tilt per ore.

Firenze, incidente tra suv e tramvia. Paura per i bimbi a bordo del mezzo - T1 ferma a lungo in entrambe le direzioni, ma non sembrano esserci feriti gravi ... Come scrive msn.com

Firenze, incidente tra auto e tramvia: linea 1 interrotta - 30 di oggi, sabato 21 giugno, in viale Talenti, all'altezza della fermata Batoni della linea 1 della tramvia fiorentina. Riporta 055firenze.it